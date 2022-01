Officiellt: Liverpool värvar anfallare

Liverpool presenterade under söndagen en ny värvning - Luis Diaz, 25, från Porto. Colombianen har den här säsongen gjort 16 mål och sex assist på 28 matcher med den portugisiska storklubben och får nu chansen på en större scen i England.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 40 miljoner euro, drygt 420 miljoner kronor, plus 20 miljoner euro, drygt 210 miljoner kronor i bonusar.

Diaz anslöt till Porto från colombianska Junior FC under 2019 och har även gjort sju mål på 31 A-landskamper med Colombia.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis