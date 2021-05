Officiellt: Liverpool värvar mittback

RB Leipzig-mittbacken Ibrahima Konaté, 22, har länge ryktats på väg bort till Liverpool. Nu är fransmannen helt klar för den engelska storklubben, som triggar Konatés utköpsklausul på 36 miljoner pund, motsvarande cirka 420 miljoner kronor.

Konaté, som varit eftertraktad av flera klubbar, har skrivit på ett långtidskontrakt som börjar gälla den 1 juli. Det bekräftar Liverpool på sin officiella hemsida. 22-åringen har klarat av den obligatoriska läkarundersökningen.

- Jag är väldigt glad över att flytta till en så stor klubb som Liverpool, säger Konaté till klubbens hemsida.

- Det är ett väldigt spännande ögonblick för mig och min familj och jag ser verkligen fram emot att träffa mina nya lagkamrater, ledarna och att påbörja det här nya kapitlet, fortsätter han.

- Just nu är mitt fokus på U21-EM med Frankrike, men efter den här tävlingen vet jag om att jag kommer gå till ett av de bästa lagen i världen och det ger mig en fantastisk känsla.

Konaté gick till RB Leipzig sommaren 2017 när han lämnade Sochaux i hemlandet. Sedan dess har han gjort fyra mål på 95 matcher för laget som slutade tvåa i årets Bundesliga och gick till semifinal i Champions League säsongen 2019/20.

- Jag har jobbat väldigt hårt i många år för att ta mig hit, men jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla i RB Leipzig och alla jag jobbat med där. Tränarna, lagkamraterna, personalen och framför allt fansen, säger Konaté.

22-åringen missade delar av den gångna säsongen på grund av skador och startade bara 14 matcher sammanlagt med ett mål som facit.

Liverpool har saknat mittbackarna Virgil van Dijk, Joe Gomez och Joel Matip under stora delar av säsongen på grund av skador. Ozan Kabak, som varit inlånad från Schalke 04 den här säsongen, lär inte heller stanna kvar i Liverpool nästa säsong.

Accord Convenu ✅



We are delighted to have reached an agreement for the transfer of @IbrahimaKonate_ from @DieRotenBullen 🔴