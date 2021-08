Officiellt: Liverpools inkasttränare förlänger kontraktet

Många höjde på ögonbrynen när det stod klart att Liverpool för tre säsonger sedan anställde Thomas Groonemark som inkasttränare. Danske har genom åren hyllats för sitt arbete, och nu står det klart att han får fortsatt förtroende.

"Jag är stolt att berätta att jag har skrivit på ett nytt kontrakt med liverpool för min fjärde säsong i klubben. Jag njuter av varje sekund med de här fantastiska människorna. tack för allt stöd världen över, jag uppskattar verkligen det", skriver han på Twitter.

Tidigare har Groonemark arbetat i bland annat Viborg, FC Midtjylland och Silkeborg.

