Officiellt: Lo Celso lånas ut från Tottenham igen

Under våren var Giovani Lo Celso utlånad från Tottenham till Villarreal. Mittfältaren såg heller inte den här säsongen ut att vara prioriterad i London-klubben - och därför lånas han ut på nytt.

Spurs bekräftar på sin hemsida att argentinaren kommer vara utlånad till samma La Liga-klubb även under den här säsongen.

26-åringens kontrakt med Tottenham löper fram till sommaren 2025.

Tidigare har Lo Celso tillhört klubbar som Real Betis och Paris Saint-Germain.

Giovani Lo Celso has joined La Liga side Villarreal for the 2022/23 season.



