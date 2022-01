Officiellt: Lucas Digne klar för Aston Villa

Lucas Digne, 28, har ryktats bort från Everton senaste tiden - och nu är det klart att fransmannen lämnar klubben.

På torsdagen presenterades nämligen Lucas Digne av Premier League-konkurrenten Aston Villa.

- När Lucas blev tillgänglig hoppade vi på möjligheten att ta honom till klubben. Att kunna värva en spelare av hans kvalitet i januarifönstret är ett fantastiskt tillskott till vår trupp och hans ankomst gör både mig och alla i Aston Villa exalterade, säger Steven Gerrard till klubbens hemsida.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Aston Villa 27 miljoner euro, motsvarande cirka 277 miljoner kronor, för att köpa loss den 28-årige vänsterbacken.

Lucas Digne anslöt till Everton från Barcelona under 2018 och har noterats för sex mål samt 20 assist på 127 för Merseyside-klubben. Tidigare har han även representerat Roma och Paris Saint-Germain.

Aston Villa is delighted to announce the signing of @LucasDigne from Everton! ✅