Officiellt: Magdalena Eriksson förlänger med Chelsea

Sveriges landslagsback Magdalena Eriksson, 27, lämnade under 2017 Linköping för spel i engelska storklubben Chelsea och är numera lagkapten i London-laget. Eriksson har även varit med under en framgångsrik tid i klubbens historia, då hon bland annat varit med och vunnit Women's Super League två gånger och FA-cupen en gång.

Nu meddelar Chelsea att Eriksson har valt att förlänga sitt kontrakt med klubben till sommaren 2023. Eriksson uttrycker, på klubbens hemsida, glädje över det.

- Det betyder allt för mig att vara i den här klubben. Det finns ingen annanstans i världen där jag hellre skulle vilja vara, säger hon i en kommentar på hemsidan och fortsätter:

- Vi har allt här. Vi har ett fantastiskt lag, en fantastisk grupp och vi har en bra grupp människor runt laget som stöttar oss. Det här är den perfekta platsen att vara på och jag kan inte se mig själv någon annanstans, fortsätter hon.

Chelsea ställs härnäst på söndag mot Arsenal i ett London-derby i ligaspelet. Chelsea är just nu på tredjeplats med tre poäng upp till Manchester United i serieledning, som dock har en match mer spelad.

