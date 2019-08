Officiellt: Maguire klar för Manchester United - uppges bli världens dyraste mittback någonsin

Det har varit många turer fram och tillbaka med Harry Maguire, 26, till Manchester United. Men nu får det ett slut. Mittbacken är klar för Manchester United och han uppges köpas för en rekordsumma från Leicester.

På sin hemsida bekräftar Manchester United att parterna kommit överens om ett kontrakt över sex år med möjlighet till förlängning över ytterligare ett.

Enligt The Telegraph betalar Manchester United 85 miljoner pund, ungefär 995 miljoner kronor för mittbacken. Det innebär i så fall att han blir den dyraste mittbacken någonsin. Rekordet innehades tidigare av Virgil van Dijk som kostade Liverpool 75 miljoner pund, ungefär 880 miljoner kronor i dagens läge.

På sin hemsida skriver Leicester att försäljningen är nytt klubbrekord, men man bekräftar ingen summa.

- Jag är jättenöjd över att ha skrivit på den här fantastiska klubben. Jag har trivts under min tid i Leicester och skulle vilja tacka alla inom klubben och fansen för deras fantastiska stöd de senaste två säsongerna. Men när Manchester United kommer och knackar på dörren så är det en fantastisk möjlighet, säger Maguire.

26-åringen har tidigare representerat Hull, Wigan och Sheffield United. Mittbacken har gjort 20 landskamper för England.

Maguire får nu slåss om en plats i startelvan med bland annat den svenske landslagsmannen Victor Nilsson Lindelöf. Utöver "Vigge" finns även Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones och Marcos Rojo på mittbackspositionen.

Managern Ole Gunnar Solskjær:

- Harry är en av de bästa mittbackarna i världen och jag är jätteglad över att vi har lyckats säkra hans signatur. Han läser spelet väldigt väl och har en stark närvaro både på och utanför plan och han har förmågan att hålla sig lugn under press. Det i kombination med hans trygghet med bollen och att han blir viktig i båda straffområdena gör att jag kan se honom passa bra in i den här gruppen både på och utanför planen.

