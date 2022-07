Officiellt: Mahrez förlänger med City: "Spelat en stor roll i vår framgång"

Riyad Mahrez, 31, förlänger sitt kontrakt med Manchester City med ytterligare två år, det offentliggjorde klubben under fredagen.

- Jag är väldigt glad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt, jag har njutit av varenda minut av min tid här. Det är ett nöje att vara en del av den här otroliga klubben.

Manchester Citys sportchef, Txiki Begiristain om Mahrez nya kontrakt:

- Riyad har spelat en stor roll i vår framgång under de fyra åren sedan han kom till oss, vi är alla glada över att han har skrivit på det här kontraktet.

Riyad Mahrez kom till Manchester City från Leicester 2018. Under sin tid i Manchester har yttern stått för 63 mål samt 45 assist på 189 framträdanden.

