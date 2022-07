Officiellt: Malacia klar för Manchester United

Det har varit på gång ett tag, men nu står det klart att Tyrell Malacia ansluter till Manchester United. 22-åringen blir därmed nye chefstränaren Erik ten Hags första nyförvärv inför den kommande säsongen.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Manchester United 15 miljoner euro, motsvarnade cirka 162 miljoner svenska kronor, plus ytterligare två miljoner euro (21 miljoner kronor) i bonusar för att köpa loss Malacia från nederländska Feyenoord.

- Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det här är ett nytt kapitel för mig, en ny liga med nya lagkamrater och en otrolig tränare (Erik ten Hag) som leder oss. Det vet jag efter att ha mött hans lag (Ajax) i Eredivisie, kvaliteterna han har och vad han kräver från sina spelare, säger Malacia till Uniteds hemsida.

- Jag vet att jag fortfarande är en ung spelare som kommer fortsätta utvecklas. Jag kan lova United-fansen att jag kommer lämna allting på planen varje gång jag drar på mig den röda tröjan.

Tyrell Malacia passar även på att tacka sin tidigare klubb, Feyenoord, där han är fostrad och har spelat hela sin karriär.

- Jag kommer alltid att vara tacksam gentemot Feyenoord för allt de har gett mig och min familj. Inget av det här hade varit möjligt om det inte var för dem, säger han.

Kontraktet med Manchester United sträcker sig till juni 2026, med option att förlänga ytterligare ett år.

Fotbollsdirektör John Murtough om nyförvärvet:

- Tyrell är en spännande, dynamisk ung fotbollsspelare med utmärkt erfarenhet för sin ålder, med fem säsonger i Eredivise, en Europafinal och flera internationella meriter med Nederländerna. Vi ser fram emot att se honom fortsätta utvecklas under ledning av Erik ten Hag och hans tränarstab kommande åren, säger Murtough.

Totalt noterades Tyrell Malacia för fyra mål samt tio assist på 136 matcher i Feyenoord-tröjan. På meritlistan finns även fem landskamper med Nederländerna.

🇳🇱 Forged at Feyenoord.

🔴 Made for Manchester.@T_Malacia is United ready! 👊#MUFC || #WelkomTyrell