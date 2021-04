Officiellt: Manchester City förlänger med De Bruyne

Manchester City gav under onsdagen besked om att klubben har kommit överens med mittfältsstjärnan Kevin De Bruyne, 29, om ett nytt kontrakt till sommaren 2025. De Bruyne har varit i klubben i fem och ett halvt år och blir nu kvar i några år till.

- Jag kan inte vara lyckligare, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Sedan jag kom till City under 2015 har jag känt mig som hemma. Jag älskar supportrarna, min familj trivs här i Manchester och jag har utvecklats väldigt mycket.

Enligt engelska tidningen Daily Mail får belgaren nu en årslön på över 16 miljoner pund, drygt 190 miljoner kronor. Den trovärdige journalisten Fabrizio Romano uppger samtidigt att De Bruyne förhandlade ensam med City utan agent, vilket är sällsynt i dagens fotbollsvärld.

De Bruyne anslöt under sommaren 2015 till Manchester City från Wolfsburg och har sedan dess varit med och vunnit två ligatitlar och sex engelska cuptitlar. Den här säsongen är han noterad för åtta mål och 16 assist på 33 framträdanden.

⚠️ DEFENDERS BEWARE ⚠️



We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ⚡️