Officiellt: Manchester City värvar spansk ytter

Manchester City gav under tisdagskvällen besked om att Ferran Torres, 20, ansluter till klubben från Valencia. 20-åringen har skrivit på ett kontrakt över fem år.

- Jag är så glad över att komma till City. Alla spelare vill vara i offensiva lag och Manchester City är ett av de mest offensiva i fotbollsvärlden, säger Torres i en kommentar på den engelska klubbens hemsida.

Enligt trovärdige journalisten Fabrizio Romano, som bland annat arbetar för engelska tidningen The Guardian, är övergångssumman på 27 miljoner euro, drygt 277 miljoner kronor plus bonusar.

Torres stod under den gångna säsongen för sex mål och åtta assist på 44 matcher i alla turneringar. 20-åringen är fostrad i Valencia och har bland annat gjort sex matcher för Spaniens U21-landslag.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL