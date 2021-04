Officiellt: Manchester City värvar talangfull brasse

Manchester City har under senaste tiden rapporterats vilja värva den brasilianske talangen Kayky, 17, från Fluminense. Den talangfulle högeryttern har beskrivits som "den nye Neymar" och rankas som en av de största talangerna i Brasilien.

Nu bekräftar City, via klubbens offciella Twitter-konto, att klubben har gjort klart med den brasilianske talangen, som dock först ansluter efter den brasilianska säsongens slut i december i år. Klubbarna har dock redan nu kommit överens om övergången.

Enligt den engelska tidningen Manchester Evening News får City betala nio miljoner pund, drygt 105 miljoner kronor plus olika bonusar för spelaren.

Kayky är fostrad i Fluminense och har tidigare även representerat brasilianska U-landslag.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re