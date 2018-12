Officiellt: Manchester United förlänger med back

Manchester Uniteds engelske mittback Chris Smalling anslöt redan under sommaren 2010 till klubben från Fulham. Backen har under sin tid i United fått varierat med speltid från säsong till säsong, men har i år bildat ordinarie mittbackspar med svenske landslagsmannen Victor Nilsson Lindelöf i Premier League.

I dag meddelade United att parterna skriver ett nytt avtal. Backen förlängde sitt kontrakt med klubben till den sista juni 2022.

- Det här är min nionde säsong i klubben och jag är glad över att få fortsätta min utveckling i det här laget. Det är en stor ära att spela för Manchester United och vi är nu alla fokuserade på det tajta spelschemat av matcher under den här festliga perioden, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

United-tränaren José Mourinho uttryckte också glädje över det nya avtalet.

- Jag är väldigt glad över att Chris har skrivit på ett nytt kontrakt. Chris har varit i klubben under en längre tid och är numera en av de äldre spelarna i truppen, säger han.

Smalling är i höst noterad för 13 matcher i Premier League och fem framträdanden i Champions League. Härnäst ställs United i morgon mot Liverpool på Anfield.

