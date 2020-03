Officiellt: Manchester United förlänger med talang

Manchester Uniteds nederländske ytter Tahith Chong, 20, har under den här säsongen fått knapp speltid i klubbens A-lag med endast tre matcher i Premier League, fyra matcher i Europa League, två matcher i FA-cupen och en match i ligacupen. Med anledning av det har han bland annat rapporterats vara aktuell för Inter, men stannar nu i stället i United.

Den engelska storklubben meddelar nu att parterna har kommit överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2022 med en option om förlängning med ytterligare ett år.

- När jag kom till Manchester United som ung var det en dröm som blev sann. Det är en ära varje gång jag tar på mig tröjan och representerar klubben. Jag jobbar hårt varje dag för att bli bättre och jag vet att det här är en perfekt miljö för mig att utvecklas i, säger 20-åringen i en kommentar på Uniteds hemsida.

Chong kom till United sommaren 2016 från Feyenoords akademi.



✍️ @TahithC is here to stay!#MUFC