Officiellt: Manchester United lånar ut Mejbri

Manchester United gav under måndagskvällen besked om att den talangfulle mittfältaren Hannibal Mejbri, 19, lämnar klubben tillfälligt på lån. 19-åringen kommer framöver tillhöra Birmingham City med spel i Championship under den resterande delen av säsongen.

Mejbri, som kom till United från Monaco under 2019, har inte fått speltid under den här säsongen och har tre Premier League-matcher på cv:t.

19-åringen har även gjort 16 matcher med Tunisiens A-landslag.

Best of luck for the 2022/23 season, Hannibal 🙌#MUFC