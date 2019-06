Officiellt: Manchester United presenterar högerback - uppges kosta nära 600 miljoner kronor

Manchester United har under en längre tid kopplats ihop med en värvning av Crystal Palaces talangfulle högerback Aaron Wan-Bissaka, 21. Högerbacken gjorde så sent som under vintern 2018 debut i Premier League, men var under förra säsongen en tongivande spelare i Palace, vilket ledde till spekulationer om flytt till en större klubb.

Nu står det klart att det är Manchester United som knyter till sig högerbacken. United offentliggjorde under fredagen värvningen, vilken blir klubbens andra stora värvning den här sommaren efter Daniel James flytt från Swansea till klubben.

BBC uppgav tidigare i veckan att övergångssumman landar på 50 miljoner pund, drygt 590 miljoner kronor och att Wan-Bissaka förväntas få en veckolön värd över 80 000 pund, motsvarande 940 000 svenska kronor.

United bekräftar att engelsmannen har skrivit ett femårskontrakt, med en option på ytterligare ett år.

- Det är en otrolig känsla och ära att få kalla mig själv för en Manchester United-spelare och det är något jag vet att bara att visst antal personer har privilegiet att säga, säger Wan-Bissaka till klubbens hemsida.

- Jag kan inte vänta tills jag kommer igång och tar mig in i truppen. Jag kommer ha ett kortade semester nu efter U21-EM men jag ser fram emot att börja träna med managern och mina nya lagkamrater på försäsongsturnén