Officiellt: Manchester United säljer Greenwood

Manchester United har efter många om och men gjort sig av med skandalomsusade Mason Greenwood, 22. Han är såld till Olympique Marseille, vilket de båda klubbarna meddelar i sina kanaler.

Kontraktet är skrivet över fem år och han får tröja nummer 10 efter Pierre-Emerick Aubameyang, som precis lämnat för Al-Qadsiah.

The Athletic uppgav nyligen att klubbarna var överens om ett pris på 27,6 miljoner euro (knappt 315 miljoner kronor) i garanterat belopp, plus ytterligare 4 miljoner euro (ungefär 45 miljoner kronor) i bonusar. Dessutom ska den engelska jätten förhandlat in en "stor" vidareförsäljningsklausul, på mellan 40-50 procent.

Greenwood var utlånad till Getafe förra säsongen. Han var stoppad från spel i Manchester United efter att ha stått anklagad för försök till våldtäkt och våld i nära relation, anklagelser som drogs tillbaka i början av 2023.