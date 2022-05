Officiellt: Manchester United spetsar sportsliga ledningen

Manchester United fortsätter att ruska om i organisationen. Tidigare har två ledande scouter och chefsförhandlaren Matt Judge lämnat klubben. Nu kommer ett tillskott i ledningen.

På tisdagen meddelar Manchester-klubben att Andy O'Boyle kliver in som ny biträdande fotbollschef från och med i sommar. Han lämnar därmed sin tjänst som chef för prestationsavdelningen på Premier League.

O'Boyle kommer att vara ett stöd till fotbollschef John Murtough och driva klubbens fotbollsstrategiska utveckling kring herr- och damlag samt akademin framåt.

- Vi är glada över att välkomna Andy tillbaka till Manchester United och till den viktiga rollen i klubbens ledning. Andy har erfarenhet inom alla tekniska områden, från fysisk till scouting och rekrytering, säger Murtough i pressmeddelandet.

Andy O’Boyle lämnade Manchester United för 16 år sedan efter att ha arbetat som akademitränare i klubben. Under den tiden tränade han bland annat Marcus Rashford.

- Jag är spänd över att återvända till Manchester United i en sådan spännande tid för klubben då herrlaget förbereder sig för en nystart under Erik ten Hag, och akademin samt damlaget får från klarhet till klarhet, säger O'Boyle.

- Det har varit ett privilegium att jobba med Premier League senaste åren, men jag kan inte vänta på att börja i United och bidra i min roll för att skapa den rätta miljön för framgång.

