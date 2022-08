Officiellt: Manchester United värvar Antony

Manchester United har under den här sommaren varit aktivt på transfermarknaden och presenterar nu ytterligare ett nyförvärv - den offensive brassen Antony, 22, från Ajax.

Manchester United betalar 95 miljoner euro, lite mer än en miljard kronor, i övergånssumma, skriver Ajax på sin hemsida. En summa som kan stiga med ytterligare fem miljoner euro, ungefär 50 miljoner kronor, om vissa bonusar infaller. Därmed är det, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano, den dyraste övergången i den nederländska ligan, Eredivisies, historia.

Antony kom till Ajax från brasilianska Sao Paulo under sommaren 2020 och är noterad för 18 mål och 14 assist på 57 matcher i Eredivisie, samt tre mål och fyra assist på elva framträdanden i Champions League.

Han har även gjort två mål på nio A-landskamper med Brasiliens landslag.

