Officiellt: Manchester United värvar Collyer

Nu är det klart att Manchester United värvar Toby Collyer från Brighton. Enligt lokaltidningen Manchester Evening News har 18-åringen inte lyckats komma överens om ett nytt kontrakt med Brighton och därför varit på provspel med Manchester United senaste månaden, där talangen ska ha imponerat.

Så pass mycket att han nu har skrivit på ett tre och ett halvt års långt kontrakt med Manchester United.

"Överlycklig att komma till den här fantastiska klubben, kan inte vänta på att få börja", skriver talangen på sociala medier.

Collyer, som spelar defensiv mittfältare, har representerat England U16- och U17-landslag.

Manchester United complete signing of talented midfielder Toby Collyer [born in 2004] for their youth team, confirmed. 🔴 #MUFC



Collyer joins Man Utd from Brighton - three year and half deal completed. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/eNrmAbS93Q