Officiellt: Manchester United värvar Martinez

Erik ten Hag har tagit över som ny huvudtränare i Manchester United och har påbörjat arbetet med att forma truppen inför nästa säsong. Sedan tidigare har Tyrell Malacia och Christian Eriksen skrivit på för klubben, och nu är ytterligare en pusselbit på plats.

På söndagen blev det nämligen officiellt att Manchester United värvar Lisandro Martínez. Den 24-årige mittbacken har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till juni 2027 med option på ytterligare ett år, enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Ajax bekräftar att Manchester United betalar 57,37 miljoner euro, motsvarande cirka 606 miljoner svenska kronor, plus ytterligare tio minuter euro (omkring 105 miljoner kronor) i bonusar för att köpa loss Martinez. Övergången hänger fortfarande på att spelaren klarar den obligatoriska läkarundersökningen, meddelar United.

The Athletic hävdar att även Arsenal intresserat av att värva argentinaren, men spelaren föredrog en flytt till Manchester för att återförenas med Erik ten Hag.

Totalt noterades Lisandro Martinez för sex mål samt sex assist på 120 matcher i Ajax-tröjan sedan han värvades från Defensa 2019. På meritlistan finns dessutom sju landskamper med Argentina.

An agreement has been reached for the transfer of Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez