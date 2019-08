Officiellt: Manchester United värvar Ökvist från Hammarby

Sedan i fjol har Manchester United ett A-lag även på damsidan. Nu står det klart att man får en svensk förstärkning till laget i form av vänsterbacken Lotta Ökvist, som därmed blir den första svenskan att representera klubbens damlag.

Ökvist lämnar därmed elitettanlaget Hammarby, som hon kom till förra sommaren från amerikanska Orlando Pride.

- Att lämna Hammarby var inte ett lätt beslut, och jag har under sommaren funderat på såväl andra svenska som utländska alternativ, i exempelvis Tyskland och Spanien. Jag insåg ganska snabbt att jag inte ville spela för någon annan svensk klubb, och just Manchester United känns som exakt rätt steg i min karriär nu. Klubben visade störst intresse och det känns som att deras scouting varit extremt noggrann, säger Ökvist till Hammarbys hemsida.

I Manchester United finns sedan tidigare på herrsidan Victor Nilsson Lindelöf.

✍️ We are delighted to announce @LottaOkvist has joined #MUWomen!



Welcome to the club, Lotta 🙌🙌 pic.twitter.com/1OUvNERySo