Officiellt: Marc Cucurella klar för Chelsea

Trots Brightons starka dementi tidigare under veckan blev det till slut klart. Cucurella är klar för Chelsea för en rekordsumma. Försvararen uppges kosta Chelsea 62 miljoner pund (motsvarande cirka 820 miljoner kronor). Marc Cucurella blir därmed tidernas dyraste vänsterback.

- Jag är väldigt glad. Det är en stor möjlighet för mig att skriva på för en av de bästa klubbarna i världen och jag kommer att arbeta hårt för att trivas här och hjälpa laget, säger Marc Cucurella till Chelseas hemsida.

Chelsea har skrivit ett sexårskontrakt med Cucurella som sträcker sig fram till och med säsongen 2027/2028.

Det var med en skämtsam passning som Chelsea presenterade värvningen från Brighton. I samma format som Brighton tidigare under veckan hade dementerat en övergång, valde Chelsea under fredagen att bekräfta övergången.

Brightons ersättare är redan på plats. Levi Colwill lånas in från Chelsea. 19-åringen spenderade förra säsongen på lån i Huddersfield. Graham Potter är imponerad av det han sett från den unga försvararen.

Levi har en enorm potential och har redan visat sin förmåga förra säsongen i Championship, säger Potter till klubbens hemsida.

Colwill beskrivs i Brightons pressmeddelande som främst mittback, men att han kan också kan spela vänsterback. En försvarare som är trygg med bollen.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Following reports from numerous media outlets this week, we can confirm an agreement has been reached with Brighton and Hove Albion for the signing of Marc Cucurella.