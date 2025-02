Officiellt: Marcus Rashford lämnar Manchester United

Det har varit den stora snackisen i England den senaste månaden. Vart ska Marcus Rashford, som hamnat utanför Rúben Amorims planer, ta vägen?

Nu står det klart att anfallaren stannar i Premier League då han lånas ut till Aston Villa under resten av säsongen.

"Jag vill tacka Manchester United och Aston Villa för att den här lånedealen blev möjlig. Jag hade turen att ett par klubbarna hörde sig för, men Aston Villa blev ett enkelt val. Jag beundrar sättet som Aston Villa spelat på den här säsongen och tränarens ambitioner. Jag vill bara spela fotboll och jag ser fram emot att dra igång. Jag önskar alla i Manchester United all lycka under resterande delen av säsongen", skriver 27-åringen i ett uttalande.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano inkluderar dealenen köpoption på 40 miljoner pund, ungefär 550 miljoner kronor.

Enligt Romano kommer Aston Villa att täcka 75 procent av Marcus Rashfords lön. Stjärnan rapporteras tjäna mer än 325 000 tusen pund i veckan, ungefär 4,5 miljoner kronor. Samuel Luckhurst, reporter på Manchester Evening News, uppger att Aston Villa till och med kan komma att ta betala 90 procent av lönen och det har att göra med prestationsbaserade klausuler.

27-årige Rashford får nu chansen att spela Champions League-fotboll under våren och ersätter Jhon Duran, som nyligen såldes för ett miljardbelopp till Al-Nassr.

Aston Villa ligger åtta i ligan och ställs mot Atalanta eller Club Brügge i CL.

Marcus Rashford har tillhört Manchester United under hela karriären och har gjort 138 mål och 63 assist på 426 matcher i klubben.

Denna säsong har det blivit sju mål och tre assist på 24 matcher. Senast han spelade en match var i början av december mot Viktoria Plzeň i Europa League.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0