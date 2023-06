Officiellt: Maresca tar över Leicester

Pep Guardiolas "högra hand" Enzo Maresca lämnar sitt uppdrag i Manchester City efter den historiska trippel-säsongen.

Italienaren är klar som ny huvudtränare i Leicester City, som ska försöka studsa tillbaka upp i Premier League efter fjolårets fiaskosäsong då man åkte ur den engelska högstaligan.

- Enzo kommer hit med en kombination av personlighet, metod och ambition som stämmer oerhört väl med den fotbollsriktning vi vill ta. Hans filosofi har byggts upp under en framgångsrik och varierad karriär, inklusive en enastående utbildning som tränare som passar med den vision vi har för detta nästa kapitel i Leicester Citys historia, säger klubbens ägare, Aiyawatt Srivaddhanaprabha till klubbens hemsida.

Enzo Maresca om att ta över Leicester:

- I starten är målet att spela på bästa sätt vi kan. Därifrån kan vi bygga, vår idé och vår filosofi, dag för dag och det viktigaste är att försöka vinna matcher. Vi kommer att ge 100 procent, klubben förtjänar detta. Det är vårt jobb, vår plikt att göra det.

Maresca har sedan tidigare varit assisterande tränare i Ascoli, Sevilla och West Ham. I Manchester City hade han huvudansvaret för U23-laget innan han i juli 2022 klev in som assisterande till Pep Guardiolas.

Det är inte första gången Guardiolas assisterande tränare lämnar för att bli huvudtränare i en annan klubb. Mikel Arteta gjorde en liknande resa som Maresca innan han tog över Arsenal.

Italienarens avtal med Leicester sträcker sig till och med sommaren 2026.

Detta innebär att Dean Smith, Craig Shakespeare och John Terry lämnar klubben.

We are delighted to announce the appointment of Enzo Maresca as our new First Team Manager 🦊