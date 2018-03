Officiellt: Mark Hughes tar över Southampton

Det var i måndags som Southampton meddelade att Mauricio Pellegrino, som tog över som manager i klubben inför säsongen, fått sparken. Helgens 3-0-förlust mot Newcastle blev droppen. Matchen var den fjärde raka i ligan utan seger.

Nu är det klart att Mark Hughes, som representerat klubben som spelare 1998-2000, tar över efter Pellegrino. 54-åringen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till slutet på säsongen. Hughes ska nu försöka rädda kvar Southampton i Premier League. Laget ligger på 17:e plats i Premier League, med jagande Crystal Palace och Stoke endast en poäng bakom.

- Målet är att se till att vi är en Premier League-klubb nästa år, säger Hughes till klubbens hemsida.

- Det är en utmaning jag är exalterad över. Det är en fantastisk möjlighet att komma tillbaka till en klubb som jag känner väl och en klubb som jag har ett riktigt band till, och jag kunde inte tacka nej till det.

Hughes har tidigare tränat Blackburn, Manchester City, Fulham, QPR och Stoke.

