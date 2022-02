Officiellt: Marsch tar över Leeds United

Leeds United har under senaste tiden haft det tufft i Premier League. Efter 4-0-förlusten mot Tottenham meddelade den engelska klubben att den argentinske chefstränaren Marcelo Bielsa lämnar efter tre och ett halvt år.

Nu ger Leeds United besked om att den amerikanske tränaren Jesse Marsch tar över som ny huvudtränare i klubben. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2025.

- Jesse är en tränare som vi identifierade för flera år sedan under hans tid i RB Salzburg och vi tror att hans filosofi och spelidé stämmer överens med klubbens och kommer att passa spelarna väl, säger sportchef Victor Orta i pressmeddelandet.

- Vi har en långsiktig plan och är övertygade om att han kan ta Leeds till nästa nivå och vi är spända på vad framtiden har att erbjuda.

Marsch kommer närmast från ett uppdrag som huvudtränare i RB Leipzig. Han tog över Leipzig inför den här säsongen och fick sedan sparken i början av december i fjol.

Dessförinnan basade han över Red Bull Salzburg mellan 2019 och 2021. Han har även en bakgrund som tränare i New York Red Bulls och i Montreal Impact i USA.

Leeds är placerat på 16:e-plats i den engelska högstaligan.

