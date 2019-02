Alexander Milosevic anslöt till AIK inför fjolårets säsong efter flera år utomlands. Mittbacken var ordinarie under säsongen och en högst bidragande faktor till att Gnaget vann SM-guld.

Efter säsongen gick Milosevic kontrakt ut och sedan dess har han varit klubblös. Men under fredagen meddelade engelska Nottingham Forest att mittbacken är klar för klubben. Milosevic har skrivit på ett kontrakt på 18 månader.

Nottingham är nia i Championship. I klubben får Milosevic Martin O'Neil och Roy Keane som tränare. Den sistnämnde återförenades nyligen med sin tidigare partner i det irländska landslaget då han blev klar som assisterande tränare.

🤝 Milosevic signs for The Reds#NFFC are delighted to confirm the signing of Swedish international @MilosevicAlex. https://t.co/IMDjyZOiMu