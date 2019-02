Officiellt: Minuter före midnatt - Batshuayi klar för utlåning

Chelseas belgiske anfallare Michy Batshuayi gjorde under vårsäsongen 2018 succé på lån till Borussia Dortmund, men återvände förra sommaren till Chelsea. I höstas blev det ny utlåning till Valencia, men den gången blev det inte lika lyckat och den spanska klubben meddelade att lånet, som från början var tänkt över hela säsongen, avbryts i förtid. Efter dagar av spekulationer, så blev anfallaren i natt utlånad igen.

Crystal Palace meddelade bara minuter före midnatt, via sin hemsida, att Batshuayi ansluter på lån till klubben från Chelsea över den resterande delen av säsongen.

- Jag är väldigt glad över att vara tillbaka i London och i Premier League. Jag ser redan fram emot att komma ut på planen, den här gången i blått och rött. Jag är hungrig på speltid och mål och jag hoppas på det i Palace, säger anfallaren i en kommentar på klubbens hemsida.

Enligt Sky Sports fanns bland annat intresse från Tottenham för att låna anfallaren, men Chelsea valde att nobba Spurs, då klubben inte ville förstärka en direkt rival. Tidigare rapporterades det även om intresse från Monaco och Real Betis.

