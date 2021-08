Mittfältaren är nu officiellt klar för London-klubben. Chelsea lånar Saúl säsongen ut men med en köpoption nästa sommar. Priset då uppges vara drygt 400 miljoner kronor, enligt transferjournalisten Fabrizio Romano.

Spanjorens kontrakt med Atletico Madrid sträcker sig till sommaren 2026 och han har gjort totalt 264 matcher i La Liga och noterats för 28 mål.

Texten uppdateras.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸