Officiellt: Monk tar över Championship-klubb

Garry Monk, 40, har under sin tränarkarriär lett bland annat Leeds och Swansea. Hans senaste uppdrag var i Birmingham i våras, men den sista juni löpte avtalet ut. Därefter har engelsmannen varit klubblös, men nu har han hittat en ny anhalt i karriären. Monk tar över Championship-klubben Sheffield Wednesday.

Sheffield Wednesday är elfteplacerat i Championship efter sex omgångar.

