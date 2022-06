Officiellt: Newcastle köper loss Targett

Newcastle meddelade under onsdagskvällen att vänsterbacken Matthew Targett, 26, ansluter till klubben på permanent basis inför den kommande säsongen. 26-åringen kommer närmast från Aston Villa och har skrivit på ett kontrakt över fyra år.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 15 miljoner pund, drygt 184 miljoner kronor.

Targett kom redan i vintras till Newcastle på lån från Aston Villa, men har även en bakgrund med spel i Fulham och Southampton. Förra säsongen stod han för ett mål och en assist på 33 framträdanden i Premier League.



✍️ #NUFC are delighted to announce the permanent signing of Matt Targett on a four-year deal.