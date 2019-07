Officiellt: Newcastle rekordvärvar - hämtar in anfallare från Hoffenheim

Förra säsongen noterades Joelinton, 22, för sju mål för Hoffensheim i tyska Bundesliga. Nu står det klart att anfallaren lämnar klubben för spel i Newcastle.

Detta bekräftar Newcastle på sin hemsida där man också meddelar att värvningen av Joelinton är klubbens dyraste genom tiderna.

- Jag är verkligen glad över att vara här. Jag vet vilken stor investering jag är för klubben och då följer ett stort ansvar, säger brasseanfallaren själv i en kommentar.

Joelintons avtal med Newcastle sträcker sig till sommaren 2025.

We are delighted to welcome our new club record signing - Joelinton!



Full story: https://t.co/t7Qe83xUnX #JoelinToon #NUFC pic.twitter.com/wmzjHbkJxE