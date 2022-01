Officiellt: Newcastle värvar forward från PL-konkurrent

Nyligen blev det klart att Newcastle värvar Kieran Trippier från Atlético Madrid. Den engelske landslagsbacken blev därmed klubbens första värvning sedan den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman, tog över som ny ägare i början av oktober förra året.

Nu fortsätter klubben att investera. På torsdagen meddelar Newcastle att man värvar forwarden Chris Wood, 30, från Premier League-konkurrenten Burnley.

- Det är en väldigt spännande möjlighet för mig och jag är glad över att vara en Newcastle-spelare, säger Wood till klubbens hemsida.

- Jag har spelat på St. James' Park några gånger och det är en fantastisk arena. Så att få chansen att representera den här klubben med otroliga supportrar bakom mig och mina lagkamrater är väldigt speciellt. Klubben och tränaren (Eddie Howe) har varit förstklassig under hela processen och jag kan inte vänta att få komma ut på planen och betala tillbaka för förtroendet de har visat mig.

Enligt trovärdige transferjournalisten Fabrizio Romano betalar Newcastle 20 miljoner pund, drygt 246 miljoner kronor, för att köpa loss Chris Wood. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2024.

Wood kom till Burnley från Leeds United under 2017 och är den här säsongen noterad för tre mål på 17 matcher i Premier League. Totalt sett har han gjort 50 mål och sju assist på 153 Premier League-matcher, samt 78 mål och 28 assist på 223 Championship-matcher.

