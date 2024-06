Officiellt: Newcastle värvar Kelly

Newcastle har gjort klart med klubbens andra sommar-värvning - efter att ha köpt loss vänsterbacken Lewis Hall, 19, från Chelsea.

Under torsdagen går Premier League-klubben ut med att mittbacken Lloyd Kelly, 25, ansluter från Bournemouth och därmed återförenas med tränaren Eddie Howe. Kelly och Howe var tidigare samtidigt i Bournemouth, innan Howe lämnade för Newcastle.

- Det är fantastiskt att komma hit. Jag vet hur stor klubben är och hur mycket den betyder för alla fans. Jag vill bara gå ut på planen och börja jobba, säger Kelly på Newcastles hemsida och fortsätter:

- Det är en stor flytt för mig och för min familj. Naturligtvis är det lite annorlunda att vara söderut, men jag tycker att staden är fantastisk, då det finns en kontrast mellan stadsliv och landsbygd. Det var inte ett svårt beslut att komma hit.

Tränaren Eddie Howe:

- Jag är verkligen glad över att ha säkrat Lloyds underskrift. Han är en spelare som har bevisat sig själv på Premier League-nivå och jag är säker på att han kommer att bli ett bra tillskott när vi förbereder oss för den nya säsongen. Lloyd är en spelare som jag har beundrat sedan början av hans karriär.

Han fortsätter:

- Han har mycket potential och jag ser verkligen fram emot att jobba med honom igen.

Spelaren ansluter gratis den 1 juli, då avtalet med Bournemouth går ut då.

Kelly kom till Bournemouth från Bristol City under sommaren 2019, och gjorde därefter 141 matcher med Premier League-klubben.

✍️ We are delighted to announce that Lloyd Kelly will join the club on 1 July 2024.



Welcome to Newcastle United, Lloyd! 🙌 pic.twitter.com/aoX7ixnS32