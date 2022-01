Officiellt: Newcastle värvar Trippier

Newcastle fick i början av oktober i fjol en ny ägare i form av den saudiarabiska investeringsfonden Public Investment Fond (PIF), som överses av landets kronprins Mohammed bin Salman. Sedan dess har Steve Bruce lämnat och Eddie Howe tagit över, men trots det har det gått fortsatt tungt och klubben är nästjumbo i Premier League.

Nu har Newcastles nya ägare tagit ett första steg för att värva sig ur krisen.

Newcastle meddelar att den engelske landslagsbacken Kieran Trippier, 31, ansluter till klubben från Atlético Madrid för ett kontrakt över två och ett halvt år. Enligt Sky Sports är övergångssumman på tolv miljoner pund, drygt 148 miljoner kronor.

- Jag är glad över att ansluta till den här fantastiska klubben. Jag njöt verkligen av min tid i Madrid, men när jag fick höra om intresset från Newcastle United, och efter att ha arbetat med Eddie Howe tidigare, visste jag att det var här jag ville vara, säger Trippier i en kommentar på klubbens hemsida.

Trippier kom till Atlético från Tottenham under sommaren 2019, men har även en bakgrund i Burnley, Manchester City och Barnsley. Trippier var i fjol med och ledde Atlético till La Liga-titeln, och har även gjort ett mål på 35 A-landskamper med Englands landslag.

✍️ Newcastle United are delighted to announce the signing of Kieran Trippier from Atlético Madrid on a two-and-a-half-year deal!



Welcome, @trippier2!



⚫️⚪️