Officiellt: Olsen får ny tränare

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen, 31, gick inför den här säsongen på lån till Sheffield United från Roma. Olsen har fått gott om speltid, men klubben har haft det tufft och är placerat på 16:e-plats i Championship.

Nu meddelar Sheffield United att chefstränaren Slaviša Jokanović får gå, medan Paul Heckingbottom kommer in som ny huvudtränare. I slutet av förra säsongen var Heckingbottom även tränare i klubben på tillfällig basis, men fick lämna när Jokanović kom in i slutet av maj i år.

Heckingbottom har tidigare även basat över Barnsley, Leeds United och Hibernian.

Sheffield United ställs på söndag mot Bristol City på hemmaplan i andraligan. Olsen har missat lagets två senaste matcher på grund av skadeproblem.

