Officiellt: Omar Berrada blir ny vd i Manchester United

Manchester United står utan vd efter att Richard Arnold lämnat klubben i samband med att Sir Jim Ratcliffe och hans INEOS köpt in sig i klubben innan årsskiftet. Detta har gjort att klubben har varit på jakt efter en ny vd och nu har jakten nått sin slutpunkt.

Under lördagskvällen bekräftade Manchester United nämligen att man hämtar in Omar Berrada, som har varit en viktig del av lokalrivalen Manchester Citys framgångar vid sidan av planen under de senaste åren.

"Det är vår uttalade målsättning att återskapa Manchester United som en titelvinnande klubb och vi är nöjda med att Omar kommer ansluta till oss för att hjälpa oss att nå den målsättningen", skrev Manchester United på sin webbplats.

Enligt uppgifter från The Athletic var Manchester United ute efter ett erfaret och beprövat namn för att efterträda Arnold och Berrada uppfyller den kravbilden, då han förutom Manchester City även har varit verksam i Barcelonas ledning tidigare under sin karriär.

The Athletic uppger även att Berrada valdes ut av INEOS, i samarbete med Glazer-familjen, i vad som beskrivs som ett framgångsrikt samarbete mellan ägandeskapet i klubben.

I sitt pressmeddelande skriver Manchester United att Berradas första dag på sitt nya jobb ännu inte har fastställts. Under tiden kommer Patrick Stewart, som har agerat i rollen på sistone, att vara klubbens vd.