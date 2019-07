Officiellt: Origi förlänger med Liverpool: "Känner mig trygg här"

Divock Origi är långt ifrån ordinarie i Liverpool men under onsdagen kommer klubben med beskedet att anfallaren förlängt sitt avtal.

På sin hemsida skriver Liverpool att Origi skrivit på ett ”långtidsavtal”, men exakt hur långt det är framgår inte.

- Jag är väldigt glad att ha skrivit på det här avtalet och det ger mig självförtroende i början av säsongen, precis som jag fick i slutet av förra, säger Origi själv.

- Jag känner mig alltid trygg här och jag har tagit steg i min karriär. Jag brukar säga att jag blev en man här.

Under förra säsongen utmärkte sig Origi speciellt i Champions League-spelet då han bland annat nätade två gånger om i Liverpools semifinalseger mot Barcelona på hemmaplan. Dessutom nätade belgaren i finalen mot Tottenham.

Origis tidigare avtal sträckte sig över nästa säsong.

