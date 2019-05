Officiellt: Parker blir permanent tränare i Fulham

Fulham var den här säsongen nykomling i Premier League, men är med en omgång kvar av säsongen redan klart för nedflyttning till Championship. I slutet av februari fick Claudio Ranieri, som senare i stället tog över Roma, sparken och i stället tog förre Tottenham- och West Ham-spelaren Scott Parker över som tillfällig tränare i klubben.

Parker, som avslutade sin spelarkarriär i Fulham efter säsongen 2016-2017, har därmed sedan dess lett laget och berättade i dag under en presskonferens att han kommer att fortsätta göra det även framöver.

Parker blir nu permanent huvudtränare med ett avtal över två år.

- Jag är väldigt glad över utmaningen. Jag vet hur saker och ting fungerar, den dagliga dynamiken i laget och vilka förbättringar som måste ske, säger han i en kommentar enligt Fulhams Twitter-konto.

- Nu är min utmaning att ta saker och ting framåt. I slutändan kommer framgång från en kultur och en önskan, det ska vara vår grund. Vi kommer att driva på en kultur här som våra fans kommer att känna igen sig i, fortsätter han.

Parker vill ta hjälp av sina erfarenheter som spelare i Premier League.

- Jag har 20 års erfarenhet som spelare och 20 års erfarenhet av att vara i omklädningsrum. Jag vill använda den erfarenheten för att hjälpa klubben att bli framgångsrik och ta sig framåt.

Fulham är nästjumbo i ligatabellen och ställs på söndag mot Newcastle hemma i sista omgången i Premier League.

Scotty: "It's a two-year contract and I'm very excited about the challenge. I know how things work, the daily dynamics of team, and where improvements need to be made."#FULNEW pic.twitter.com/h3oX5pZPC6