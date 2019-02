Officiellt: Pekalski lämnar Oxford i förtid

Ivo Pekalski, 28, lämnade sommaren 2017 Halmstads BK för spel med Oxford i League One, men skadade direkt korsbandet i ena knäet och fick säsongen spolierad. Pekalski lånades under hösten 2018 ut till HBK och återvände därefter till Oxford igen.

28-åringen tog däremot inte en plats i laget den här säsongen och var i januari tillbaka i Sverige igen och höll bland annat igång med Lunds BK. Samtidigt berättade han för Fotbollskanalen att han fått indikationer på att det inte kan bli särskilt mycket speltid under den här våren och att han kommer att diskutera olika lösningar med klubben.

- Just nu tillhör jag Oxford, vi är i en process att försöka hitta en lösning som passar båda parter. Men mer än så vet jag inte just nu. Det är diskussioner mellan mig och klubben kring vilken lösning som är bäst. Jag har ett halvår kvar. Det är där det ligger just nu, sa han till Fotbollskanalen då.

Nu meddelar Oxford, via sin hemsida, att parterna är överens om att gå skilda vägar. Pekalski hade kontrakt med klubben fram till i sommar, men lämnar nu i stället i förtid.

"Han lämnar med våra bästa önskningar inför framtiden", skriver Oxford.

Pekalski blev inte noterad för någon ligamatch den här säsongen i England.