Officiellt: Peterson klar för Swansea

Kristoffer Peterson svarade för en stark höstsäsong i holländska Heracles i fjol och nu är svensken klar för spel i Swansea, där han har skrivit på ett treårsavtal.

I Swansea blir Peterson lagkamrat med svenskduon Kristoffer Nordfeldt och Joel Asoro. Dessutom återförenas Peterson med tränarna Steve Cooper och Mike Marsh som han hade under sin tid i Liverpool.

- Jag hoppas på att bidra med både mål och assist och såklart mycket hårt arbete, säger Peterson i en kommentar på klubbens hemsida.

- Jag är här för att ta stora steg framåt och bli en bättre spelare.

Swansea är hemmahörande i brittiska Championship och förra säsongen slutade laget på tionde plats då den förre Östersund-tränaren Graham Potter ledde laget.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



🤝 The #Swans sign Swedish international winger Kristoffer Peterson from @HeraclesAlmelo on a three-year deal. 🤝



📰 Full story 👉 https://t.co/YJKNZBHNkh#WelcomePeterson pic.twitter.com/JyDB20U87E