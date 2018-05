Officiellt: Pochettino förlänger med Tottenham - får långt kontrakt

Mauricio Pochettino har tränat Tottenham sedan 2014. Hans tidigare kontrakt med klubben skulle ha gått ut 2021 - men nu går klubben ut med att han skrivit på ett nytt femårskontrakt.

- Jag är hedrad över att ha skrivit på ett nytt långtidskontrakt när vi nu går mot en av de mest anmärkningsvärda perioderna i klubbens historia, och att få vara managern som leder laget till vår nya världsklassarena, säger Pochettino till Spurs hemsida.

Arenan som Pochettino pratar om är ombyggnationen av White Hart Lane, som står klar till nästa säsong. Den gångna säsongen spenderade Tottenham på Wembley.

Pochettino har tidigare tränat Southampton i Premier League.

Även Jesus Perez, Miguel D'Agostino och Toni Jimenez i ledarstaben får nya kontrakt.

Tottenham slutade trea i säsongens Premier League.

📝 We are delighted to announce that Mauricio Pochettino has signed a new five-year contract with the Club, which runs until 2023.



First Team Coaching staff Jesús Pérez, Miguel D’Agostino & Toni Jimenez have also agreed new contracts. 🙌



More ▶️ https://t.co/F4xw7B65E7 pic.twitter.com/fbmpHWoqPC