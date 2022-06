Officiellt: Pogba lämnar Manchester United

Manchester United-mittfältaren Paul Pogba, 29, har under en längre tid spekulerats vara på väg bort från den engelska storklubben. Pogbas avtal med United går ut i sommar, och nu kommer ett definitivt besked om spelarens framtid.

Manchester United meddelar, via klubbens hemsida, att Pogba lämnar klubben vid kontraktets slut i sommar. 29-åringen, som först spelade i United mellan 2009 och 2011, återvände under 2016 och har totalt sett gjort 29 mål och 41 assist på 157 matcher i Premier League. Pogba har även varit med och vunnit ligacupen 2017 och Europa League 2017.

Ännu är det oklart var Pogba kommer spela härnäst, men nyligen uppgav den franska tidningen L'Equipe att fransmannen helst vill återvända till Juventus, som han även representerade mellan 2012 och 2016.

Tidigare har det även kommit uppgifter om att PSG är intresserat av Pogba.

