Officiellt: Potter tar över Brighton & Hove Albion

Engelske tränaren Graham Potter ledde Östersunds FK upp genom svenska seriesystemet och till sextondelsfinal mot Arsenal i Europa League. Förra sommaren lämnade tränaren ÖFK för att ta över Championship-klubben Swansea City och ledde laget till en tiondeplats i den engelska andradivisionen. Sedan kom rapporter om att Potter kommer lämna klubben för att ta över Brighton & Hove Albion i Premier League.

Nu står det klart att det blir så.

Brighton presenterade under måndagskvällen Potter som ny huvudtränare i klubben. Engelsmannen ersätter därmed Chris Hughton, som nyligen fick lämna sitt uppdrag som huvudtränare i klubben, för ett kontrakt över fyra år.

- Jag blev såld på den långsiktiga visionen och passionen av Tony Bloom, Paul Barber och Dan Ashworth. Jag uppskattade deras idéer och planer för den här klubbens framtid. Jag är glad och hedrad för att vara en del av det, säger Potter i en kommentar på klubbens hemsida.

Potter tar även med sig Kylie Macauley, Billy Reid och Björn Hamberg, som han arbetade ihop med både i Östersund och Swansea, till Brighton.

- Den här klubben har haft en otrolig resa och mitt mål - med Björn, Kyle och Billy - är att se till att bygga vidare på det arbetet. Vi strävar efter att cementera vår plats i Premier League i många år framöver, säger Potter.

I Brighton spelar sedan tidigare svenskduon Viktor Gyökeres och Peter Gwargis. Gyökeres fick under den gångna säsongen spela i FA- och ligacupen, medan Gwargis bland annat fick speltid med klubbens U23-lag.

