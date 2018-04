Officiellt: Premier League-jumbon sparkar huvudtränaren

Den välkände engelske tränaren Alan Pardew tog i slutet av november över som ny huvudtränare i West Bromwich, efter Tony Pulis, med uppdraget att rädda kvar klubben i Premier League. Lite mer än fyra månader senare får han sparken.

West Bromwich meddelade under måndagsförmiddagen att Pardew och assisterande tränaren John Carver får sparken, samtidigt som Darren Moore tills vidare tar över som ny huvudtränare i föreningen.

"Klubben vill tacka Alan och John för deras arbete och önska dem lycka i deras framtida åtaganden", skriver klubben på sin hemsida.

West Bromwich förlorade i lördags med 1-2 mot Burnley på hemmaplan och är placerat på sistaplats i ligan med tio poäng upp till Crystal Palace på säker mark i Premier League.

