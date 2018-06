Officiellt: Rooney lämnar Everton - flyttar till USA

Den tidigare engelske landslagsmannen Wayne Rooney, 32, återvände inför den gångna säsongen till Everton från Manchester United för att "sluta cirkeln" i England. Han tog sig, före övergången till United 2004, upp genom Evertons ungdomslag och inledde sin seniorkarriär i Premier League-klubben.

Efter säsongens slut, så tog spekulationer fart om en flytt från Liverpool-klubben, där anfallaren kopplades ihop med en flytt till D.C. United och MLS. I dag blev det klart - Rooney lämnar Everton för ett tre och ett halvt år långt kontrakt med D.C. United.

"Från alla i Everton - vi tackar Wayne för hans tid i klubben och önskar honom all lycka under de nästkommande tre och ett halvt åren med D.C. United", skriver Everton på sin hemsida och bekräftade därmed övergången.

Engelsmannen får tröja nummer nio i D.C. United.

Rooney stod under den gångna säsongen för tio mål och två assist på 31 matcher för Everton i Premier League. Han anslöt till klubben som nioåring och blev i oktober 2002 klubbens yngste målskytt genom tiderna som 16-åring i Ligacupen.

