Officiellt: Rose lämnar Watford - parterna bryter kontraktet

Danny Rose var under flera år en viktig kugge i Tottenham. Men under säsongen 2019-2020 föll han i rangordningen och till slut lämnade han klubben under sommaren 2021 för spel i Londonrivalen Watford.

Men sejouren i Watford har inte gått som planerat. Efter en säsong bakom sig i klubben har 32-åringen endast noterats för nio framträdanden - trots att vänsterbacken har hållit sig skadefri.

Nu väljer partnerna att gå skilda vägar, bekräftar Watford under torsdagen. Rose är därmed klubblös och kan således skriva på för vilken klubb som helst, även efter transferfönstret stängt.

Rose kontrakt med Watford sträckte sig till och med 30 juni 2023.