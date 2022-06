Officiellt: Rothwell klar för Bournemouth

Bournemouth säkrade uppflyttning från Championship i fjol och har påbörjat lagbygget inför kommande säsong i Premier League. Nu är en pusselbit på plats.

På lördagen blev det officiellt att Bournemouth värvar Joe Rothwell, 27, från Blackburn Rovers. Mittfältaren hade ett utgående avtal och ansluter därmed som bosman.

Kontraktet med Bournemouth sträcker sig över fyra säsonger, till juni 2026.

- Joe har funnits på vår radar ett tag nu och vi är glada över att kunna värva honom till klubben. Föga förvånande har det varit stor konkurrens om att värva Joe, så vi är nöjda över att han har valt AFC Bournemouth som sitt nästa steg i karriären, säger vd:n Neill Blake i pressmeddelandet.

- Joe har bevisat sig vara en utmärkt mittfältare i Championship senaste säsongerna och vi tror att han kan fortsätta sin utveckling under huvudtränare Scott Parker och hans tränarstab.

Joe Rothwell fostrades i Manchester Uniteds akademi. 27-åringen har representerat Blackpool, Barnsley och Oxford United innan han tog steget till Blackburn 2018.

Men nu väntar alltså spel i Premier League - med Borunemouth.

