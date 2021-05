Officiellt: Santo lämnar Wolves

Efter fyra säsonger i den engelska klubben lämnar nu huvudtränaren Nuno Espirito Santo efter fyra framgångsrika år. Han var med och tog upp Wolves i Premier League där de slutade sjua den första säsongen i högstaligan. Santo tog också Wolverhampton till kvartsfinal i Europa League förra säsongen. Det var klubbens första kvartsfinal i en europaturnering på 50 år.

- Från den första dagen jag kom hit har min ambition varit att få till en positiv förändring och ta klubben framåt. Jag kan stolt säga att det har vi gjort varje dag. Vi uppnådde våra mål, vi gjorde det med passion och vi gjorde det tillsammans, säger han till klubbens hemsidan.

I år har det gått något sämre för Wolverhampton som ligger på en tolfteplats i Premier League när det återstår en omgång. De spelar mot Manchetser United hemma på Molineux Stadium. Då kommer en del av arenan fyllas av supportrar igen för första gången på över ett år.

- Det kommer bli känslosamt på söndag. Jag är glad att våra supportrar är tillbaka och att vi kan dela det här speciella ögonblicket tillsammans, säger portugisen.

Enligt The Mirror har Tottenham tidigare visat intresse för Santos namnteckning i samband med att London-klubben sparkade José Mourinho.

